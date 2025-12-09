«Секретные» арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде

Как сообщает телеграм-канал «Нижний 800», внутри каждой плитки художник оставил небольшой «секрет» — предмет или послание, связанное с городской атмосферой. Среди них — корабельный гвоздь, осенний лист, типографские литеры, игрушечная машинка и даже зашифрованное письмо для туристов. На изготовление каждой такой работы у художника уходило около пяти дней. Чтобы установить арт-объекты, alesha переодевался в форму коммунального работника и незаметно заменял старую плитку на свою.