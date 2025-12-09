Ричмонд
В Чечне двухлетнему мальчику с редким синдромом успешно разделили сросшиеся пальцы

Малышу с синдромом Поланда разделили пальцы в Чечне.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Чеченской Республики успешно провели операцию двухлетнему ребенку с редким врожденным заболеванием. У мальчика диагностирован синдром Поланда — аномалия, которая встречается у одного из 50 тысяч новорожденных. Об этом сообщает «КП -Северный Кавказ».

Это заболевание проявляется в недоразвитии грудных мышц и деформациях кисти. У маленького пациента были сращены между собой безымянный палец и мизинец на правой руке.

Специалисты детской клинической больницы после двух лет наблюдения решились на операцию. Им удалось успешно разделить пальцы и провести необходимую пластику. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, врачи ожидают положительного результата.

