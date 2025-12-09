В Чечне двухлетнему мальчику с редким синдромом успешно разделили сросшиеся пальцы

Врачи Чеченской Республики успешно провели операцию двухлетнему ребенку с редким врожденным заболеванием. У мальчика диагностирован синдром Поланда — аномалия, которая встречается у одного из 50 тысяч новорожденных. Об этом сообщает «КП -Северный Кавказ».