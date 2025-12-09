Ричмонд
В Нижегородскую область поставили более 230 новых автобусов

Несмотря на позитивные изменения, сохраняются и вызовы, требующие оперативного решения.

Источник: Freepik

В Нижегородскую область поступило 235 новых автобусов благодаря реализации национальных проектов. Губернатор области Глеб Никитин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

С начала 2025 года для улучшения транспортной инфраструктуры было приобретено 63 трамвая, а также построено около 30 километров трамвайных путей. В целом, на территории региона были осуществлены мероприятия в рамках 46 федеральных проектов.

Помимо развития общественного транспорта, значительные ресурсы направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений и улучшение облика городов.

Как отметил Глеб Никитин, президент подчеркнул позитивную динамику в сельскохозяйственном секторе и активное развитие креативных направлений. Жители области отмечают улучшение качества дорог и расширение возможностей для внутреннего туризма.

Несмотря на позитивные изменения, сохраняются и вызовы, требующие оперативного решения. В связи с этим сформирован список приоритетных задач на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что маршруточников накажут за неработающие валидаторы в Нижнем Новгороде.