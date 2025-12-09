В Нижегородскую область поставили более 230 новых автобусов

В Нижегородскую область поступило 235 новых автобусов благодаря реализации национальных проектов. Губернатор области Глеб Никитин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
С начала 2025 года для улучшения транспортной инфраструктуры было приобретено 63 трамвая, а также построено около 30 километров трамвайных путей. В целом, на территории региона были осуществлены мероприятия в рамках 46 федеральных проектов.
Помимо развития общественного транспорта, значительные ресурсы направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений и улучшение облика городов.
Как отметил Глеб Никитин, президент подчеркнул позитивную динамику в сельскохозяйственном секторе и активное развитие креативных направлений. Жители области отмечают улучшение качества дорог и расширение возможностей для внутреннего туризма.
Несмотря на позитивные изменения, сохраняются и вызовы, требующие оперативного решения. В связи с этим сформирован список приоритетных задач на ближайшее время.
