Воронежский «Буран» обменял вратаря на японского форварда

23-летний уроженец Сайтамы с 2013 года выступал на уровне открытого чемпионата Москвы среди юношей за «Крылья Советов». В 2019 году он перешел в канадский «Квебек Ремпартс». Через год он стал хоккеистом американского клуба «Линкольн Старз». Летом 2022 года Сато подписал годичный контракт с нижегородским «Торпедо». 9 октября того же года в матче регулярного сезона КХЛ с минским «Динамо» (5:2) Сато стал первым в истории японским хоккеистом, забросившим шайбу в турнире. Всего в кампании-2022/23 Ю сыграл 41 матч, в которых набрал десять очков (5+5).