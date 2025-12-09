Воронежский «Буран» обменял вратаря на японского форварда

Воронежский «Буран» и «Динамо-Алтай» из Барнаула совершили обмен. В стан «ураганных» перебрался японский форвард Ю Сато. А в обратном направлении отправился вратарь Дмитрий Шаров.
23-летний уроженец Сайтамы с 2013 года выступал на уровне открытого чемпионата Москвы среди юношей за «Крылья Советов». В 2019 году он перешел в канадский «Квебек Ремпартс». Через год он стал хоккеистом американского клуба «Линкольн Старз». Летом 2022 года Сато подписал годичный контракт с нижегородским «Торпедо». 9 октября того же года в матче регулярного сезона КХЛ с минским «Динамо» (5:2) Сато стал первым в истории японским хоккеистом, забросившим шайбу в турнире. Всего в кампании-2022/23 Ю сыграл 41 матч, в которых набрал десять очков (5+5).
В сезоне-2023/24 он выступал за фарм-клубы «Торпедо» — тульскую АКМ и пензенский «Дизель» в ВХЛ. С 2024 года защищал цвета «Динамо-Алтай».
Напомним, что «Буран» накануне завершил турне по Татарстану, уступив в Казани «Барсу» (1:4). Теперь 12 декабря «ураганные» на льду родного «Юбилейного» примут «Нефтяник» из Альметьевска. Игра начнется в 19:00.