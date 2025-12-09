Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске случился новый рекорд замерзания Иртыша

Предыдущий рекордный показатель фиксируется 2013 годом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 8 декабря, в Омске замерз Иртыш. Лед на нем встал существенно позднее, чем обычно. Тем самым установлен новый рекорд.

8 декабря стало самой поздней датой замерзания реки в истории наблюдений, а те ведутся с 1891 года.

Обычно лед в Омске формируется на реке уже в ноябре. В декабре он завершал формирование только четыре раза: 2 декабря 1977 и 2008 годов, 5 декабря 2023 года и 7 декабря 2013 года (то и был предыдущий рекорд).

В прошлом году лед с полыньями появился на Иртыше в конце ноября.

Одновременно с новым рекордом замерзания на фоне морозов синоптики предупредили о режиме НМУ, при котором ухудшено рассеивание в воздухе вредных выбросов.

Ранее мы писали, что в Омске ожидаются магнитные бури.