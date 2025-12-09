В Омске случился новый рекорд замерзания Иртыша

В ночь на понедельник, 8 декабря, в Омске замерз Иртыш. Лед на нем встал существенно позднее, чем обычно. Тем самым установлен новый рекорд.
8 декабря стало самой поздней датой замерзания реки в истории наблюдений, а те ведутся с 1891 года.
Обычно лед в Омске формируется на реке уже в ноябре. В декабре он завершал формирование только четыре раза: 2 декабря 1977 и 2008 годов, 5 декабря 2023 года и 7 декабря 2013 года (то и был предыдущий рекорд).
В прошлом году лед с полыньями появился на Иртыше в конце ноября.
Одновременно с новым рекордом замерзания на фоне морозов синоптики предупредили о режиме НМУ, при котором ухудшено рассеивание в воздухе вредных выбросов.
