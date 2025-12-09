Жители Челябинской области начали болеть гонконгским гриппом

Грипп А H3N2 известен также как гонконгский. Эта разновидность гриппа отличается стремительным развитием. Симптомы возникают всего через день-три после заражения. Температура тела может подскочить выше 39 градусов, начинается сухой кашель, головная боль, заложенность носа. Терпеть все это безобразие больному придется не меньше четырех дней. Вдобавок грипп способен привести к тяжелым осложнениям, в том числе энцефалиту и менингиту.