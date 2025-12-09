Жители Челябинской области начали болеть гонконгским гриппом

В Челябинской области растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. По итогам прошедшей недели она составила 101 случай на 10 тыс. населения. Всего две недели назад показатель равнялся 61 случаю на каждые 10 тыс. жителей.
— По данным лабораторных исследований заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, выявляются случаи гриппа, преимущественно А H3N2, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Грипп А H3N2 известен также как гонконгский. Эта разновидность гриппа отличается стремительным развитием. Симптомы возникают всего через день-три после заражения. Температура тела может подскочить выше 39 градусов, начинается сухой кашель, головная боль, заложенность носа. Терпеть все это безобразие больному придется не меньше четырех дней. Вдобавок грипп способен привести к тяжелым осложнениям, в том числе энцефалиту и менингиту.