В Пермь из природного парка привезут ямальских овцебыков

Несколько ямальских овцебыков привезут в Пермь из природного парка, сообщает Минприроды Пермского края.
О появлении нового вида животных в Пермском зоопарке стало известно 9 декабря. Как рассказывает министерство, овцебыки приедут в регион с полуострова Ямал. Там они обитали в местном природном парке «Ингилор». Контроль за переездом и всеми процедурами взяли на себя не только представители пермского учреждения, но и дирекция ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ведомстве также рассказали подробности о самой процедуре транспортировки.
«Животные будут доставлены в Пермь на машинах, обеспечивающих комфорт и безопасность во время пути. На протяжении всей поездки за их состоянием будут наблюдать представители Пермского зоопарка», — рассказывает минприроды.
В новом зоопарке краевой столицы уже обустроен новый просторный вольер, который раскинется на 700 квадратных метрах. Для овцебыков специалисты разместили на территории естественный грунт и специальные чесалки. Организовать передачу животных удалось благодаря взаимодействию губернаторов Дмитрия Махонина и Дмитрия Артюхова (глава ЯНАО).
Сейчас специалисты пермского зоопарка ведут переговоры с Дальневосточным федеральным округом о передаче амурского тигра и самца гималайского медведя.