В Пермь из природного парка привезут ямальских овцебыков

О появлении нового вида животных в Пермском зоопарке стало известно 9 декабря. Как рассказывает министерство, овцебыки приедут в регион с полуострова Ямал. Там они обитали в местном природном парке «Ингилор». Контроль за переездом и всеми процедурами взяли на себя не только представители пермского учреждения, но и дирекция ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа.