В Ялте за полмиллиона продают винтажный сундук

На онлайн-площадке объявлений в Ялте появилось необычное предложение для коллекционеров. За 490 тыс. рублей продается антикварный сундук, созданный, по данным продавца, в конце XIX века — ему уже около 120 лет.
Главной ценностью лота продавец называет его внутреннюю отделку: сундук украшен якобы редкими этикетками с надписью «Вина садов графа Воронцова». Как утверждается в описании, подобные оригинальные элементы сегодня практически не встречаются, поэтому и такая стоимость.
Состояние сундука, учитывая его возраст, характеризуется как хорошее — он сохранил свою аутентичность и функциональность, передают наши коллеги из «АиФ Крым».