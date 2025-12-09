Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте за полмиллиона продают винтажный сундук

За полмиллиона рублей в Ялте продают винтажный сундук с историей.

Источник: Комсомольская правда

На онлайн-площадке объявлений в Ялте появилось необычное предложение для коллекционеров. За 490 тыс. рублей продается антикварный сундук, созданный, по данным продавца, в конце XIX века — ему уже около 120 лет.

Главной ценностью лота продавец называет его внутреннюю отделку: сундук украшен якобы редкими этикетками с надписью «Вина садов графа Воронцова». Как утверждается в описании, подобные оригинальные элементы сегодня практически не встречаются, поэтому и такая стоимость.

Состояние сундука, учитывая его возраст, характеризуется как хорошее — он сохранил свою аутентичность и функциональность, передают наши коллеги из «АиФ Крым».