Медпомощь не оказали, родителям ничего не рассказали: уфимскую школу оштрафовали из-за ЧП с 11-летней девочкой

Инцидент произошел в прошлом месяце в одной из уфимских школ. Во время урока физкультуры подросток сломала лодыжку. Надзорное ведомство выяснило, что информация о случившемся не была своевременно передана законному представителю ребенка, а девочке на месте своевременно не оказали медицинскую помощь.