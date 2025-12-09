Ричмонд
Медпомощь не оказали, родителям ничего не рассказали: уфимскую школу оштрафовали из-за ЧП с 11-летней девочкой

В Уфе школа скрыла от родителей ЧП с травмой их 11-летней дочери.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура начала проверку после того, как 11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Инцидент произошел в прошлом месяце в одной из уфимских школ. Во время урока физкультуры подросток сломала лодыжку. Надзорное ведомство выяснило, что информация о случившемся не была своевременно передана законному представителю ребенка, а девочке на месте своевременно не оказали медицинскую помощь.

По инициативе прокуратуры учителя, проводившего урок, привлекли к административной ответственности статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений». Само образовательное учреждение оштрафовали по статье по статье «Непредставление сведений (информации)».

— Кроме того, в адрес директора школы внесено представление о недопустимости подобного впредь, — сообщают прокуроры.

