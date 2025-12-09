Нижегородский аэропорт возобновил работу

Международный аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу. Сегодня, 9 декабря, утром там ввели ограничения на приём и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 09.00.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, в 06.58 международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов из-за атаки БПЛА.
Из-за приостановки работы были задержаны два рейса в Шереметьево и Шарм-Эль-Шейх.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре беспилотника сбили в небе над территорией Нижегородской области в ночь на 9 декабря.
