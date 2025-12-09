Центр Калининграда встал в пробках из-за перекрытия Гвардейского проспекта, на Донского стояли по 40 минут

В центре Калининграда возникли заторы из-за перекрытия Гвардейского проспекта. Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.
Утром во вторник, 8 декабря, состоялось возложение цветов к памятнику 1 200 гвардейцам. Прилегающие улицы, особенно Румянцева и Донского, встали в пробках.
Пытаясь объехать их мимо здания правительства области, автомобилисты столкнулись с другой проблемой: светофоры на пересечении с Театральной работали в обычном режиме, несмотря на резко выросший поток транспорта. В результате практически закупорилось движение по круговой развязке на улице Донского. По словам очевидцев, на проезд по кольцу уходило до 40 минут. Горожане недоумевали, почему сотрудники ГАИ не регулировали вручную, чтобы разрядить ситуацию.
По данным городской администрации, 9 декабря с 8 утра перекрыли часть Гвардейского проспекта и улицы Румянцева. Ограничения ввели для проведения церемонии в честь Дня Героев Отечества. Изменил режим работы и общественный транспорт.