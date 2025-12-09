Центр Калининграда встал в пробках из-за перекрытия Гвардейского проспекта, на Донского стояли по 40 минут

Пытаясь объехать их мимо здания правительства области, автомобилисты столкнулись с другой проблемой: светофоры на пересечении с Театральной работали в обычном режиме, несмотря на резко выросший поток транспорта. В результате практически закупорилось движение по круговой развязке на улице Донского. По словам очевидцев, на проезд по кольцу уходило до 40 минут. Горожане недоумевали, почему сотрудники ГАИ не регулировали вручную, чтобы разрядить ситуацию.