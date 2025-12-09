«Целый ряд министерств (я бы сказал так: во главе с Минздравом, Минздрав наиболее активный) еще до начала сбора вопросов обратились к организаторам проекта и сказали: что будет срочное — отправляйте. Когда действительно срочные вопросы граждан — отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь программы. И они это делают. И делают очень эффективно», — поделился он.
Песков: часть вопросов россиян на прямую линию решается еще до эфира
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские министерства сразу берут в работу обращения, поступающие на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Так что срочные вопросы удается решить еще до эфира, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.