Песков: часть вопросов россиян на прямую линию решается еще до эфира

«Целый ряд министерств (я бы сказал так: во главе с Минздравом, Минздрав наиболее активный) еще до начала сбора вопросов обратились к организаторам проекта и сказали: что будет срочное — отправляйте. Когда действительно срочные вопросы граждан — отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь программы. И они это делают. И делают очень эффективно», — поделился он.