Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых

Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусматривается механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и шесть месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих шести месяцев.