Эрмитаж получил в дар уникальные орденские ленты

В Эрмитаже 9 декабря отметили День Святого Георгия. В Георгиевский зал Зимнего дворца под звуки флотского оркестра вынесли знамена знаменитых полков императорской армии. В эту дату отмечается День героев Отечества. Она утверждена в 2007 году. Кроме того, в 2025 году исполнилось 25 лет с момента восстановления в Георгиевском зале тронного места, которое является одним из символов России.