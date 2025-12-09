Эрмитаж получил в дар уникальные орденские ленты

Коллекция Эрмитажа пополнилась 37 знаменитыми орденскими и лентами образца 1979 и 2006 годов. Как сообщили в пресс-службе музея, это дар герольдмейстера Москвы Олега Кузнецова.
— Знаменитые ленты в императорский России были важными символами воинской доблести и использовались в качестве наградных элементов, крепясь под навершием знамени, — рассказали в Эрмитаже. — Традиция была продолжена и в советское время. При награждении несколькими орденами крепилось несколько лент.
В Эрмитаже 9 декабря отметили День Святого Георгия. В Георгиевский зал Зимнего дворца под звуки флотского оркестра вынесли знамена знаменитых полков императорской армии. В эту дату отмечается День героев Отечества. Она утверждена в 2007 году. Кроме того, в 2025 году исполнилось 25 лет с момента восстановления в Георгиевском зале тронного места, которое является одним из символов России.