В Иркутске на 99-м году жизни умер ветеран войны Николай Вяткин

Его жизнь была непростой с самого детства. В 11 лет он остался круглым сиротой после ареста и расстрела отца, которого обвинили как «врага народа», и скоропостижной смерти матери. Этот статус сыграл роковую роль — Николаю не удалось получить образование, его отчислили из техникума, и ему пришлось с юных лет тяжело работать.