В Иркутске на 99-м году жизни умер ветеран войны Николай Вяткин

В Иркутске 7 декабря, в день своего 99-летия, ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Иркутской области Николай Вяткин. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшета.
Его жизнь была непростой с самого детства. В 11 лет он остался круглым сиротой после ареста и расстрела отца, которого обвинили как «врага народа», и скоропостижной смерти матери. Этот статус сыграл роковую роль — Николаю не удалось получить образование, его отчислили из техникума, и ему пришлось с юных лет тяжело работать.
— В 16 лет, в 1943 году, Николай Вяткин добровольцем ушел служить на флот. Он защищал дальневосточные рубежи страны на корабле «Аргунь» в период, когда СССР вел войну с Германией, а Япония представляла угрозу на востоке. За службу он был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями Нахимова, «За победу над Японией» и другими наградами, — рассказывают в администрации.
После войны он получил педагогическое образование и много лет проработал учителем истории и директором школ в Тайшете. На пенсии ветеран активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
— Первые слова, которые я услышал о войне, были: «Наше дело правое — мы победим!». Так и случилось — ценой неимоверных усилий и огромных жертв нашего народа. Я хочу пожелать молодому поколению всегда помнить об этом, глубоко уважать нашу Родину и приумножать ее величие, — ранее говорил Николай Вяткин.
Прощание с ветераном состоится 11 декабря в 15:00 в ритуальном зале в Иркутске на улице Боткина, 10.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 107-м году жизни умер ветеран войны Василий Дыгай из Иркутска.