Бывшим сотрудникам уфимской миграционной службы дали тюремные сроки: но отбывать их они пока не будут

В Уфе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам Управления по вопросам миграции МВД Башкирии, их признали виновными в организации служебного подлога и незаконном оформлении иностранцу разрешения на временное проживание.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно оформили разрешение на основании ложных сведений о его месте пребывания.
Кировский районный суд Уфы назначил обоим в качестве наказания лишение свободы: одному — 3 года, другому — 3,5 года. Им также запрещено занимать правоохранительные должности в течение 3 лет.
— Отбывание наказания отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
