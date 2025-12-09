Ричмонд
Бывшим сотрудникам уфимской миграционной службы дали тюремные сроки: но отбывать их они пока не будут

В Уфе экс-сотрудникам миграционной службы дали от 3 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам Управления по вопросам миграции МВД Башкирии, их признали виновными в организации служебного подлога и незаконном оформлении иностранцу разрешения на временное проживание.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно оформили разрешение на основании ложных сведений о его месте пребывания.

Кировский районный суд Уфы назначил обоим в качестве наказания лишение свободы: одному — 3 года, другому — 3,5 года. Им также запрещено занимать правоохранительные должности в течение 3 лет.

— Отбывание наказания отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

