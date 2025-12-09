В Калининградской области из-за ОРВИ и гриппа приостановлена учёба в 69 школах

«Да уж закрыли бы школы, наш внук болеет, заразил почти всю семью, кошмар! — поддерживает её Елена Бондарева. — Сегодня (8 декабря — ред.) даже врача не дождались, в регистраторе ответили, что так много вызовов, что они даже не знают, когда она придёт к ним: вызвали утром, а сейчас уже почти 18 часов, а врача ещё не было!».