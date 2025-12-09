В Калининградской области из-за ОРВИ и гриппа приостановлена учёба в 69 школах

Чтобы ограничить распространение ОРВИ и гриппа, в Калининградской области временно остановлен учебный процесс в 406 классах 69 школ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 9 декабря.
В двух школах Озёрского и Багратионовского района уроки отменены полностью, закрыты 23 группы в 13 детских дошкольных учреждениях. Как отмечено в сообщении, с 1 по 7 декабря в области зарегистрировано 9 032 случая заболевания, включая грипп. Лабораторно диагноз подтвердился у 324 человек.
Уровень суммарной заболеваемости на 10 тысяч населения составил 87,4. Это на 50,9% выше по сравнению с предыдущей неделей.
Доминирует среди циркулирующих вирусов гриппа один из штаммов — это A (H3N2). Среди остальных по-прежнему преобладают риновирусы. Кроме того, у 88 человек диагностирован COVID‑19. Сохраняется тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, за неделю зарегистрировано 152 случая.
Статистику эпидемиологов подтверждают сообщения читателей «Клопс»: согласно опросу, проведённому в соцсетях, сидят дома порядка 30% школьников и 3% детсадовцев. «У внучки класс весь на карантине, — пишет Римма И., — она уже три недели болеет». В классе, где учится дочь калининградки Екатерины, слегло 12 человек из 28, у сына горожанина Дмитрия — 10 из 20, у дочери читательницы Светланы Н. — 11 из 25.
Про сына сказали, что если заболеют ещё двое, то закроют, — рассказывает женщина. — Сегодня как раз двое не пришли, вот, сидим, ждём".
Многих из тех, кто пока учится, тревожит, что занятия не отменяют, несмотря на количество заболевших. «В школе в классе учатся 10 человек из 27, остальные болеют, — рассказала читательница Анастасия. — На карантин пока не закрыли, а то ведь можно было бы избежать столько болеющих».
«Да уж закрыли бы школы, наш внук болеет, заразил почти всю семью, кошмар! — поддерживает её Елена Бондарева. — Сегодня (8 декабря — ред.) даже врача не дождались, в регистраторе ответили, что так много вызовов, что они даже не знают, когда она придёт к ним: вызвали утром, а сейчас уже почти 18 часов, а врача ещё не было!».
Управление Роспотребнадзора заверяет жителей области, что ситуация находится под контролем, и напоминает, что при появлении первых симптомов респираторного заболевания нужно оставаться дома и обращаться к врачу.
«В медицинских и социальных организациях введен масочный режим для персонала, — отмечено в сообщении. — Руководителям медицинских, социальных, образовательных учреждений поручено усилить контроль за соблюдением “утренних фильтров”, увеличить кратность уборки и проветривания, дезинфекцию проводить с использованием препаратов с вирулицидной активностью».
Как защититься от ОРВИ и гриппа.
Для защиты от ОРВИ и гриппа следует соблюдать общие меры профилактики:
по возможности избегать мест массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
Температура тела выше 39 может быть симптомом различных заболеваний. Эксперты Минздрава РФ разработали специальную памятку.