Путин в Кремле вручает медали Героям России

Среди награждаемых — герои СВО, в том числе сержант Виталий Кондратов, стрелок батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, который несмотря на тяжелое ранение находясь под постоянным огневым воздействием противника, доставил штурмовую группу к назначенному рубежу, обеспечив удержание занимаемых подразделениями бригады позиций. Звездой Героя Россиии также награжден генерал-майор Александр Майданкин, подполковники Денис Бухановский и Павел Ендовицкий, майор Евгений Савинов, капитан Сергей Терзиян. Все военнослужащие отличились героическими действиями в зоне СВО.