Москвичам объяснили, в какое время лучше всего знакомиться в дейтинг-сервисах

Мужчины, стремящиеся познакомиться с женщинами, достигают наибольшего успеха именно в это время, в промежуток с 20:00 до 22:00. Женщины же выбирают субботу для поисков партнера, предпочитая общаться с потенциальными партнерами с 19:00 до 21:00.
Самый неблагоприятный день для знакомств — понедельник, когда активность пользователей заметно падает.
Чтобы привлечь внимание противоположного пола, эксперты рекомендуют вести первые беседы на легкие и понятные темы: увлечения, фильмы, литература. Не стоит сразу прибегать к шаблонным комплиментам, основанным исключительно на внешней привлекательности. Вместо этого лучше сделать замечание касательно стиля или предпочтений собеседника.
Юмор лучше оставить на будущее, пока не появится ясное понимание вкусов другого человека. Простые вопросы типа «Что посоветуешь посмотреть?» вызывают больший отклик, чем стандартные «приветы».
Женские сообщения, согласно данным исследования, привлекают большее количество быстрых реакций, среднее время ожидания ответа составляет около 15 минут, сообщает РИАМО.
Приложение для знакомств Twinby составило портрет идеального мужчины. В опросе приняли участие более 2000 россиян. Выяснилось, что чем крупнее населенный пункт, тем выше у опрошенных ожидания по уровню заработка и образования.