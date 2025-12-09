В челябинском зоопарке рассказали, почему решили отправить снежного барса Серебряну в другой город

Как пояснили в зоопарке, Серебряна жила у них по договору временного содержания. Её привезли её к Ермаку в начале 2023 года, чтобы создать репродуктивную пару. Но времени прошло много, а с котятами так и не сложилось.
— Поэтому совместно было решено договор не продлять, а отправить Серебряну к другому самцу — в Новосибирский зоопарк, — рассказали в учреждении. — Не будем же мы такую шикарную даму держать просто для себя, верно? Надо дать ей возможность принести прекрасное потомство. Ведь эти кошки такие редкие и такие необыкновенные! Конечно, нам было невероятно грустно расставаться. Серебрянка приехала к нам шипучей дамой, а потом привыкла, одобрила нас всех и стала очень общительной, а мы к ней сильно прикипели.
В зоопарке пожелали прекрасной пушистой девочке всего самого лучшего и потомства. Здесь надеются, что коллеги из Новосибирска сделают для этого всё возможное.
— Что до Ермака, то он, конечно, не останется один. Скоро к нам приедет другая самка снежного барса. Но это уже другая история, которую мы расскажем чуть позже, — заключили в зоопарке.
Напомним, жених самки Ермак, ради которого она переехала в Челябинск в начале 2023 года, в свою прекрасную суженую влюбился без памяти, как только её увидел. Серебряна появилась в городе февральским вечером. Питомцев знакомили постепенно, и однажды самцу разрешили тайно проникнуть в жилище желанной красавицы. После более чем двух месяцев любовного томления Ермак наконец дождался встречи с прекрасной Серебряной.
Снежные барсы, которых ещё называют снежными леопардами или ирбисами, занесены в международную Красную книгу. На территории России осталось от 70 до 90 особей ирбиса, в мире их насчитывается всего около 3000. Снежных барсов становится меньше из-за деятельности браконьеров, а также сокращения среды обитания и кормовой базы.