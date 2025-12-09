В челябинском зоопарке рассказали, почему решили отправить снежного барса Серебряну в другой город

— Поэтому совместно было решено договор не продлять, а отправить Серебряну к другому самцу — в Новосибирский зоопарк, — рассказали в учреждении. — Не будем же мы такую шикарную даму держать просто для себя, верно? Надо дать ей возможность принести прекрасное потомство. Ведь эти кошки такие редкие и такие необыкновенные! Конечно, нам было невероятно грустно расставаться. Серебрянка приехала к нам шипучей дамой, а потом привыкла, одобрила нас всех и стала очень общительной, а мы к ней сильно прикипели.