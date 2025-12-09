О сводных сестрах Золушки снимут анимационный фильм

Netflix анонсировал анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Лента выйдет под названием Steps (можно перевести как «Сводные»), пишет IndieWire.
Главных героинь озвучат Али Вон и Стефани Сюй. По сюжету Лилит (Вон) обвинят в том, что она прошла на королевский бал с украденной волшебной палочкой. На этом ее злоключения не заканчиваются. Девушка случайно превратит свою сестру Марго в лягушку и оставит королевство одержимой принцем подлой девушке. Чтобы спасти сестру, королевство и восстановить разрушенную сказку, Лилит придется объединиться с Золушкой и мечтательным троллем.
Режиссеры — Джон Рипа (один из постановщиков мультфильма 2021 года «Райя и последний дракон») и Элис Цзю (Alyce Tzue), которая получила Студенческую премию Академии кинематографических искусств и наук за короткий метр «Взлететь» (2014), Steps станут ее режиссерским дебютом в анимационном полном метре.
Как уточнили в IndieWire, о том, что проект находится в разработке, впервые сообщилось почти четыре года назад — в 2021-м. Тогда было заявлено, что над лентой работают Рики Линдхоум и Кейт Микуччи из комедийного дуэта Garfunkel & Oates, они должны были написать музыку к мультфильму. При этом ожидалось, что Линдхоум также будет работать и над сценарием. Как добавили в публикации, вероятно, сейчас они уже не связаны с проектом.
Фильм о сводной сестре Золушки
Летом 2025 года в российский прокат вышла лента «Гадкая сестра», которая тоже представляет собой переосмысление «Золушки» — в центре внимания оказались сводные сестры красавицы Агнес. Проект Эмили Блихфельдт выполнен в форме боди-хоррора.
По сюжету женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого вдовца, у которого на попечении осталась дочь. После скорой смерти мужчины выясняется, что он не был богат, и вдова оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь мечтает о принце и готова на все лишь бы стать красивой. Мать отправляет ее на пластическую операцию, решив, что это выгодное вложение средств.