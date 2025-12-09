О сводных сестрах Золушки снимут анимационный фильм

Как уточнили в IndieWire, о том, что проект находится в разработке, впервые сообщилось почти четыре года назад — в 2021-м. Тогда было заявлено, что над лентой работают Рики Линдхоум и Кейт Микуччи из комедийного дуэта Garfunkel & Oates, они должны были написать музыку к мультфильму. При этом ожидалось, что Линдхоум также будет работать и над сценарием. Как добавили в публикации, вероятно, сейчас они уже не связаны с проектом.