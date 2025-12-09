Ричмонд
Самарцы получат две квитанции за воду в декабре

Жителям Самары объяснили, почему они получат две квитанции за водоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре потребители в декабре 2025 года получат две квитанции за воду. «РКС-Самара» объяснили причину подобной рассылки.

— Первая квитанция — это расчет за ноябрь. Вторая — аванс за декабрь. Получение двух квитанций сделали для удобства тех, кто захочет принять участие в акции «В Новый год — без старых долгов». Все авансовые платежи будут учитывать при дальнейших расчетах, — отметили в сообщении.

Следующая квитанция за воду придет уже в феврале. В ней будут указаны расчеты за январь. Кроме того, с 4 по 26 декабря участники акции могут получить сладкий подарок или скидку в размере стоимости трех кубометров воды. Необходимо соблюсти ряд условий. Подробности указаны на официальных сайтах компании.