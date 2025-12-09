Экс-начальник УФСБ по Самарской области Виктор Евтушенко скончался от болезни

В Самаре на 76-м году жизни скончался экс-начальник УФСБ по Самарской области, генерал-лейтенант ФСБ России Виктор Евтушенко. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил бывший председатель Законодательного Собрания ЕАО Роман Бойко.
«Коллеги, друзья и все, кому довелось работать или просто общаться с Виктором Васильевичем, отзываются о нем как об исключительно порядочном человеке и компетентном руководителе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением», — рассказал Бойко.
По его словам, Виктор Евтушенко родился в семье, где ценили долг, образование и верность профессии: отец-фронтовик и мать-педагог заложили в нем прочный нравственный фундамент. Он работал в Биробиджане с 1978 года.
В 1997—2002 годыха был в Совете безопасности Республики Башкортостан. В 2002-м Евтушенко возглавил УФСБ по Самарской области. В этой должности он проработал до 2005 года.
«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Евтушенко.