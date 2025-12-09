Ричмонд
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с днем Героев Отечества.

«С праздником вас, с днем Героев Отечества», — сказал глава государства в ходе церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».