Путин рассказал, что роднит героев России

«Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы родины. Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы», — сказал российский лидер на церемонии вручения Героя России медалей «Золотая Звезда».