Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, что роднит героев России

Путин: героев России роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины.

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Совершивших героические поступки роднит готовность превыше всего ставить интересы родины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы родины. Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы», — сказал российский лидер на церемонии вручения Героя России медалей «Золотая Звезда».