Британские подростки предпочитают чат-боты психологам

Как отмечают в YEF, чат-боты хотя и совершенно не приспособлены для того, чтобы эффективно помочь подростку, ставшему жертвой или свидетелем насилия, справиться с психологической травмой и шоком, но они оказываются удобнее. С чат-ботом, по словам подростков, можно поговорить в любой момент и время суток, он всегда настроен на волну пользователя, он никогда не расскажет об услышанном родителям или учителям и т. п.