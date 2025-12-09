Ричмонд
Мемориал защитникам Родины открыли в Краснодаре в День Героев Отечества

Власти Кубани открыли монумент, объединяющий подвиги разных эпох.

Источник: Пресс-служба администрации

В День Героев Отечества в Краснодаре состоялось торжественное открытие нового монументального комплекса. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии зажжения огня памяти у мемориала «Воинам Отечества — Героям России» в сквере Героев Отечества.

В мероприятии также участвовали председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, руководитель следственного управления СК РФ по региону Андрей Маслов, военный комиссар Алексей Чугункин, мэр Краснодара Евгений Наумов и митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий.

В своем выступлении губернатор подчеркнул, что монумент символизирует связь поколений и посвящен героям прошлых, нынешних и будущих сражений. Мемориальный комплекс установлен на площади сквера Героев Отечества по улице Митрофана Седина. Общая высота композиции превышает 9,5 метров.

На гранитном постаменте изображены солдаты разных эпох — от воинов армии Суворова и участников Великой Отечественной войны до кубанского казака и современного военнослужащего. Центральным элементом комплекса стал зажженный огонь памяти.

Юрий Бурлачко отметил, что открытие мемориала приурочено к 80-летию Великой Победы, а Вечный огонь будет напоминать о цене мирной жизни.

По поручению губернатора аналогичные памтные места и Аллеи славы героев специальной военной операции будут созданы во всех городах и районах Краснодарского края — это стало ответом на обращение жителей региона во время «Прямой линии» 2025 года.

Также в Краснодаре почтили память героев всех поколений.

