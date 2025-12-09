Психологическое собеседование для педагогов Беларуси вводится с 2026 года

Психологические собеседования будут также проходить и те, кто претендует на должности, которые связаны с выполнением воспитательных функций, с постоянной работой с детьми. В частности, наниматель может отправить на психологическое собеседование в том случае, если в характеристике с предыдущего места работы или же учебы есть данные про отрицательные моральные качества.