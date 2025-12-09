Психологическое собеседование для педагогов Беларуси вводится с 2026 года. Это следует из постановления Совета министров № 706 от 5 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Указанным постановлением белорусское правительство утвердило Положение о психологическом собеседовании. Документом были определены сроки, порядок, случаи проведения нанимателями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями собеседования с физлицами, которые намерены осуществлять или уже осуществляют педагогическую деятельность и педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Психологические собеседования будут также проходить и те, кто претендует на должности, которые связаны с выполнением воспитательных функций, с постоянной работой с детьми. В частности, наниматель может отправить на психологическое собеседование в том случае, если в характеристике с предыдущего места работы или же учебы есть данные про отрицательные моральные качества.
Кроме того, на собеседование могут отправить и в том случае, если на сотрудника от других лиц, государственных органов, организаций поступает информация, характеризующая отрицательно его профессиональные, деловые, моральные качества. Также на собеседование работника отправят в случае, когда в отношении его семьи проводится социальное расследование.
Психологическое собеседование будет проходить в государственных организациях, в штатном расписании которых предусмотрена должность психолога или педагога-психолога. Проводить его, как ожидается, будут с применением компьютерной техники. Методологическое руководство данного процесса правительство поручило Министерству образования вместе с Министерством здравоохранения.
Решение правительства Беларуси вступит в силу с 17 января 2026 года.
Тем временем Минтруда предупредило о нюансах графика отпусков в Беларуси на 2026 год.
Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».
Кстати, мы собрали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров: «Не думал, что так “выстрелит”.