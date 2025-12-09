В Омске задержали организатора 100 наркозакладок

По оперативным данным, фигурант прибыл в Омск из Екатеринбурга примерно за месяц до задержания. Его действия координировали кураторы через мессенджер — передавали координаты тайников с синтетическими наркотиками. После распространения доз мужчина отчитывался в том же приложении о проделанной работу. В день задержания приезжему было дано задание распространить ровно 100 разовых доз, однако полиция успела пресечь преступление.