В Омске задержали организатора 100 наркозакладок

В Омске задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабного распространения наркотиков. Мужчину поймали с наличным на улице Химиков — в момент раскладки доз, об этом рассказали в полиции 9 декабря.
При личном досмотре у задержанного обнаружили 98 свертков с запрещенным веществом. Они находились в двух сигаретных пачках и были рассыпаны по карманам брюк. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество являлось сильнодействующим наркотиком. Общий его вес составил 18 граммов.
По оперативным данным, фигурант прибыл в Омск из Екатеринбурга примерно за месяц до задержания. Его действия координировали кураторы через мессенджер — передавали координаты тайников с синтетическими наркотиками. После распространения доз мужчина отчитывался в том же приложении о проделанной работу. В день задержания приезжему было дано задание распространить ровно 100 разовых доз, однако полиция успела пресечь преступление.
По данному факту следователь специализированной части следственного управления СЧ УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело. Разбирательства идут в рамках части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
На основании ходатайства следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
