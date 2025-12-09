Путин отметил связь бойцов на передовой с совершившими подвиги предками

«Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой. По личному общению знаю, на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами, как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков», — сказал Путин в ходе церемонии вручения Героям России медалей «Золотая звезда».