Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памела Андерсон захотела отказаться от своей фамилии

Актриса Памела Андерсон призналась, что желает сменить фамилию на Хютияйнен. Ее слова передает Vogue Scandinavia.

Памела Андерсон
Источник: Legion-Media

«Иногда мне не хочется быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я хотела бы сменить фамилию, но мне не разрешают», — поделилась артистка.

Андерсон рассказала, что носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду. Она сменила ее на более североамериканскую.

Актриса объяснила, что сейчас хотела бы сохранить наследие своего дедушки Германа Хютиайнена, уроженца Финляндии. Она призналась, что родственник был самым близким человеком в ее жизни. Артистка также поделилась воспоминанием, как дедушка учил ее финскому языку. Родственника не стало, когда актрисе было 11 лет.

В 2025 году Андерсон впервые за долгое время вернулась в кино, чтобы сняться в фильме «Шоугерл». Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.