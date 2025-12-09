Памела Андерсон захотела отказаться от своей фамилии

В 2025 году Андерсон впервые за долгое время вернулась в кино, чтобы сняться в фильме «Шоугерл». Картина рассказывает о танцовщице Шелли, которая достигла своей мечты и стала участницей ревю Razzle Dazzle в 1987 году. Ради своей карьеры она пожертвовала отношениями с родителями, которые не смогли принять ее выбор. В фильме Шелли пытается удержаться на плаву спустя 30 лет карьеры и не отставать от юных коллег.