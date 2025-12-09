Умер экс-декан физфака Воронежского университета

Скончался Почетный работник высшего образования РФ Александр Воробьев, сообщила пресс-служба ВГУ. Бывший декан физического факультета вуза ушел из жизни на 90-м году.
Александр Михайлович в 1959-м окончил физико-математический факультет университета, в 1964-м начал работу в научно-исследовательском институте физики ВГУ, защитил диссертацию, работал на кафедрах физики полупроводников и микроэлектроники, радиофизики, информационных систем и электроники. Был деканом физфака в 1994—2010 годах. В целом он более 50 лет отдал университету и физическому факультету.
— Александр Михайлович — всегда среди лучших людей своего времени на физфаке и в университете: студент — отличник, спортсмен — гимнаст, лучший секретарь партбюро физфака, один из лучших деканов, по мнению коллег. И всегда — интеллигентен, умен, скромен и выдержан, — отметили в некрологе коллеги.
Прощание с Александром Воробьевым пройдет 10 декабря в 11.00 на въезде на территорию главного корпуса ВГУ (за воротами справа от центрального входа).