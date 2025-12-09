Умер экс-декан физфака Воронежского университета

Александр Михайлович в 1959-м окончил физико-математический факультет университета, в 1964-м начал работу в научно-исследовательском институте физики ВГУ, защитил диссертацию, работал на кафедрах физики полупроводников и микроэлектроники, радиофизики, информационных систем и электроники. Был деканом физфака в 1994—2010 годах. В целом он более 50 лет отдал университету и физическому факультету.