Шумовой фон увеличили в городе из-за растопки котла на Ново-Иркутской ТЭЦ

Напомним, на днях в Ангарске произошла авария на ТЭЦ-9, которая отапливает дома и социальные объекты города. В связи с этим температура в зданиях оказалась понижена. Специалисты в круглосуточном режиме проводят восстановительные работы. По последней информации, энергетики приступили к растопке котлоагрегата № 2. Он выйдет на полную мощность через несколько часов, и тепло окончательно вернется в дома ангарчан.