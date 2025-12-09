Ричмонд
Шумовой фон увеличили в городе из-за растопки котла на Ново-Иркутской ТЭЦ

Специалисты проводят такую работу на фоне резкого похолодания.

IrkutskMedia, 9 декабря. На Ново-Иркутской ТЭЦ энергетики начали растопку резервного котлоагрегата с превышением шумового фона. Соответствующую работу выполняют в связи с резким снижением температуры воздуха и для обеспечения теплоснабжения областного центра.

Как уточняется в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска» (18+), растопку резервного котла будут выполнять с 19.00. до 23.00 9 декабря.

Напомним, на днях в Ангарске произошла авария на ТЭЦ-9, которая отапливает дома и социальные объекты города. В связи с этим температура в зданиях оказалась понижена. Специалисты в круглосуточном режиме проводят восстановительные работы. По последней информации, энергетики приступили к растопке котлоагрегата № 2. Он выйдет на полную мощность через несколько часов, и тепло окончательно вернется в дома ангарчан.