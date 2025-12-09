Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

По словам врача, матча не вызывает анемию и при умеренном употреблении не грозит здоровому человеку снижением уровня железа. В то же время она предупредила, что в состав этого напитка входят аминокислота L-теанин и антиоксиданты полифенолы, которые могут временно ухудшать усвоение железа из растительных продуктов.