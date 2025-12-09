В Самарской области выявили нарушения на 17 животноводческих объектах

Нарушения касаются ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных. Ограждения не защищают территории хозяйств от проникновения посторонних лиц и диких животных. Въезды в хозяйства не оборудованы для дезинфекции въезжающего транспорта, что создает угрозу заноса и распространения заразных, в том числе и особо опасных болезней животных.