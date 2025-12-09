В Самарской области выявили нарушения на 17 животноводческих объектах

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Объекты находятся в Кинельском, Шигонском и Нефтегорском районах.
Нарушения касаются ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных. Ограждения не защищают территории хозяйств от проникновения посторонних лиц и диких животных. Въезды в хозяйства не оборудованы для дезинфекции въезжающего транспорта, что создает угрозу заноса и распространения заразных, в том числе и особо опасных болезней животных.
На всех объектах выявлены нарушения требований по складированию навоза и хранению побочных продуктов животноводства. Это может привести к загрязнению окружающей среды. В ряде хозяйств зафиксированы случаи нарушения при хранении грубых кормов.
Организациям, крестьянским фермерским хозяйствам и владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.