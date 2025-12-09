Ричмонд
Глава Ростова раскритиковал качество ремонта дорог после коммунальных работ

В Ростове за неделю отремонтировали 1600 квадратных метров дорог.

Источник: Комсомольская правда

За прошлую неделю в Ростове подрядчики отремонтировали 1600 квадратных метров дорожного полотна, на этой неделе планируется устранить дефекты еще на 2000 квадратов. Об этом на планерном совещании сообщил директор департамента автомобильных дорог.

С начала года текущий ремонт выполнен на общей площади 78 000 квадратных метров. Также уже определены организации, которые будут выполнять работы с 1 января 2026 года.

— Но у меня и у многих ростовчан остаются вопросы к качеству восстановительных работ после устранения разрытий ресурсоснабжающими организациями, — добавил глава города Александр Скрябин.

Он отметил, что, несмотря на постоянную претензионную работу, остаются нарекания по срокам и качеству таких «заплаток».