Глава Ростова раскритиковал качество ремонта дорог после коммунальных работ

За прошлую неделю в Ростове подрядчики отремонтировали 1600 квадратных метров дорожного полотна, на этой неделе планируется устранить дефекты еще на 2000 квадратов. Об этом на планерном совещании сообщил директор департамента автомобильных дорог.
С начала года текущий ремонт выполнен на общей площади 78 000 квадратных метров. Также уже определены организации, которые будут выполнять работы с 1 января 2026 года.
— Но у меня и у многих ростовчан остаются вопросы к качеству восстановительных работ после устранения разрытий ресурсоснабжающими организациями, — добавил глава города Александр Скрябин.
Он отметил, что, несмотря на постоянную претензионную работу, остаются нарекания по срокам и качеству таких «заплаток».