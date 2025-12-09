В центре Гамалеи выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака

Персонализированные мРНК-вакцины создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Гинцбург ранее сообщал, что в сентябре вакцину ввели 60 добровольцам с меланомой в двух онкоцентрах — при Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена и при НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.