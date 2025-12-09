На Дону рассказали о группе циркулирующих вирусов

По состоянию на начало декабря в Ростовской области против гриппа вакцинировались более 2 млн 335 тыс. человек, что составляет чуть более 56% от общей численности населения. Неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки у привитых граждан не зафиксировано.