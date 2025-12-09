Ричмонд
На Дону рассказали о группе циркулирующих вирусов

В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается в материалах еженедельного мониторинга эпидситуации, опубликованном региональным управлением Роспотребнадзора.

Среди циркулирующих вирусов на Дону преобладают респираторные возбудители негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Отмечается, что случаи гриппа регистрируются единично.

По состоянию на начало декабря в Ростовской области против гриппа вакцинировались более 2 млн 335 тыс. человек, что составляет чуть более 56% от общей численности населения. Неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки у привитых граждан не зафиксировано.