Омское управление Россельхознадзора вернуло в Киргизию 21 тонну курятины

7 декабря грузовой транспорт с мясом птицы остановили на границе России и Казахстана. Инспекторы управления Россельхознадзора по Омской области рассказали, что машина следовала из Бишкека в Белгород.
При проверке выяснилось, что в фуре перевозили 21 тонну филе цыпленка-бройлера. Продукцию произвели на киргизском предприятии «Евразийская Птицефабрика». Хотя груз сопровождался ветсертификатом, в документе отсутствовали обязательные сведения о проведенных лабораторных исследованиях. Таким образом, безопасность мяса не была подтверждена.
В ведомстве отметили, что поставка продукции с нарушением ветеринарных требований ЕАЭС создает угрозу эпизоотическому благополучию России. Из-за выявленных несоответствий вся партия мяса была возвращена отправителю. Перевозчик привлечен к административной ответственности.
