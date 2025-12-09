Ричмонд
Омское управление Россельхознадзора вернуло в Киргизию 21 тонну курятины

Ветеринарный сертификат на мясо не содержал данных о лабораторных исследованиях.

Источник: Комсомольская правда

7 декабря грузовой транспорт с мясом птицы остановили на границе России и Казахстана. Инспекторы управления Россельхознадзора по Омской области рассказали, что машина следовала из Бишкека в Белгород.

При проверке выяснилось, что в фуре перевозили 21 тонну филе цыпленка-бройлера. Продукцию произвели на киргизском предприятии «Евразийская Птицефабрика». Хотя груз сопровождался ветсертификатом, в документе отсутствовали обязательные сведения о проведенных лабораторных исследованиях. Таким образом, безопасность мяса не была подтверждена.

В ведомстве отметили, что поставка продукции с нарушением ветеринарных требований ЕАЭС создает угрозу эпизоотическому благополучию России. Из-за выявленных несоответствий вся партия мяса была возвращена отправителю. Перевозчик привлечен к административной ответственности.

