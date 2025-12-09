Омское управление Россельхознадзора вернуло в Киргизию 21 тонну курятины

При проверке выяснилось, что в фуре перевозили 21 тонну филе цыпленка-бройлера. Продукцию произвели на киргизском предприятии «Евразийская Птицефабрика». Хотя груз сопровождался ветсертификатом, в документе отсутствовали обязательные сведения о проведенных лабораторных исследованиях. Таким образом, безопасность мяса не была подтверждена.