Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Киргизской в Ростове планируют восстановительные работы после падения дерева

Власти Ростова уточнили ситуацию с домом, пострадавшим от рухнувшего дерева.

Источник: Комсомольская правда

В доме на Киргизской, 14а в Ростове-на-Дону после падения аварийного дерева проведут замеры поврежденных элементов для дальнейшего восстановления. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили городские власти.

Кроме того, сегодня же управляющая компания ООО «УК Вятская» должна вывезти порубочные остатки от рухнувшего дерева.

Напомним, 8 декабря во время сильного порыва ветра большое дерево упало на двухэтажный дом. В итоге пострадали козырьки на двух балконах, а также кровля здания. После этого место оперативно огородили городские спасатели, также был освобожден внутриквартальный проезд, уточняют в городской администрации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.