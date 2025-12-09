На Киргизской в Ростове планируют восстановительные работы после падения дерева

Напомним, 8 декабря во время сильного порыва ветра большое дерево упало на двухэтажный дом. В итоге пострадали козырьки на двух балконах, а также кровля здания. После этого место оперативно огородили городские спасатели, также был освобожден внутриквартальный проезд, уточняют в городской администрации.