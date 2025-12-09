Ричмонд
Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках

Путин назвал работу летчиков-испытателей на штурмовиках невероятной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин восхитился работой летчиков-испытателей на штурмовиках, отметив, что он сам имел удовольствие только «дотронуться до этой профессии».

Во вторник, в День героев Отечества в Кремле состоялась церемония награждения золотыми медалями Героев России, среди которых были летчики-испытатели. В завершении Путин отметил, что каждый на своем месте отдает себя своей профессии целиком и особо отметил работу летчиков-испытателей.

«Я имел счастье, удовольствие дотронуться до этой профессии. Уже говорил однажды, повторю еще раз: особенно на штурмовиках, я вообще не понимаю, как люди работают, как они летают», — сказал глава государства.

Президент также пояснил некоторые особенности профессии и полетов.

«Двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Это невероятно!» — заключил российский лидер.