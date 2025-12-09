Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России Чикунов попросил Путина беречь себя

Герой России Чикунов поклонился Путину и попросил беречь себя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Герой России Леонид Чикунов поклонился президенту РФ Владимиру Путину и попросил российского лидера беречь себя.

Церемония вручения Героям России медалей «Золотая звезда» прошла в Кремле в День героев Отечества.

«Жуткие, страшные бандитские 90-е годы. Когда мы чуть не потеряли нашу великую Россию, а мы стояли именно на грани этого, и мы, летчики-испытатели, зачастую вынуждены были ночью загружать, разгружать самолеты или работать таксистами. Сейчас мы летаем практически каждый день… И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать Вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за Вас», — сказал Чикунов в ходе церемонии.

Он также отметил сложный график главы государства и попросил Путина беречь себя.

«Просто берегите себя. Берегите себя, пожалуйста. Если что, то мы с вами, дорогой Владимир Владимирович», — сказал Чикунов, обращаясь к Путину.

Глава государства поблагодарил Героя России и пожал ему руку.

Командир летного отряда филиала «Региональных самолетов» Чикунов, при проведении испытательного полета мгновенно отреагировал на отказ комплексной системы управления самолетом, избежав катастрофы. Проявив мужество, героизм, хладнокровие и высокий профессионализм, лётчик выполнил безопасную посадку и спас таким образом жизни членов экипажа. Звание Героя РФ ему присвоено «за особые заслуги перед государством и народом и совершение героических подвигов при испытаниях новой авиационной техники».