Единую маршрутную сеть между Нижним Новгородом и Кстовом создадут до конца года

Об этом сообщили представители регионального минтранса в ответ на обращение нижегородки в соцсети. Жительница региона задала властям вопрос о перспективах улучшения транспортной доступности между областным центром и Кстовским районом. Представители облминтранса в ответ напомнили, что добраться из Нижнего Новгорода до Кстова возможно несколькими действующими маршрутами — №№ 215, 216, 225, 230, Т-300 и 302. Еще в ведомстве сообщили, что сейчас ведется работа по формированию единой маршрутной сети, которая будет учитывать реалии объединения двух территорий. Завершить разработку новой транспортной схемы планируется до конца текущего года.