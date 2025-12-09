Отрывки из балета «Щелкунчик» покажут на катке на Елагином острове 13 и 14 декабря

На предстоящих выходных, 13 и 14 декабря, на Большом катке на Елагином острове в Петербурге пройдут выступления Государственного балета. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по культуре.
— Артисты снова представят отрывки из легендарного балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Их начало запланировали на 15:30 и 17:30, — уточнили в ведомстве.
Вход для всех гостей парка будет бесплатным. Полностью изучить афишу событий на Большом катке можно здесь.
Напомним, ледовую арену на Елагином острове открыли 1 декабря. Помимо яркой программы, там предусмотрели бесплатные сеансы. На них можно попасть с 09:00 до 11:00.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 13 декабря на Дворцовой, Манежной и Московской площадях откроют рождественские ярмарки. Их оформят в старорусском стиле, а для гостей организуют двухъярусную карусель, каток, нарядную елку и много угощений.