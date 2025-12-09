Ричмонд
Воронежцам показали, как должна выглядеть схема метробуса

Основные работы по проектированию его работы в столице Черноземья запланированы на 2026 год.

Схему воронежского метробуса такой, какой она должна быть, опубликовали в Telegram-канале «Город и транспорт» во вторник, 9 декабря.

При её создании авторы опирались на генеральный план Воронежа до 2041 года, а также на разработанную Российским университетом транспорта трассировку первой линии, обозначенной на схеме красным цветом.

Источник: Сообщество "Город и транспорт"

Отметим, что основные работы по проектированию работы метробуса в столице Черноземья запланированы на 2026 год.

Первую линию метробуса запустят от главного корпуса ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет правый и левый берега города.