Как узнать, что подросток курит вейп: нарколог дал советы омичам

Специалист советует обратить внимание на несколько ключевых признаков. Дети могут стать более раздражительными, нервозными или замкнутыми, начать скрывать свои действия и местонахождение. Важный маркер — появление специфических фруктовых или сладких запахов от одежды и волос. Например, ароматов клубники, манго или мяты.