Как узнать, что подросток курит вейп: нарколог дал советы омичам

Курение электронных сигарет не является безопасной альтернативой и серьезно угрожает здоровью подростков. 9 декабря психиатр-нарколог Калачинской центральной райбольницы Маргарита Китаева объяснила, как родителям вовремя заметить опасную привычку у ребенка.
Специалист советует обратить внимание на несколько ключевых признаков. Дети могут стать более раздражительными, нервозными или замкнутыми, начать скрывать свои действия и местонахождение. Важный маркер — появление специфических фруктовых или сладких запахов от одежды и волос. Например, ароматов клубники, манго или мяты.
Также у подростка могут наблюдаться сухость губ и кожи, першение в горле, кашель и повышенная жажда из-за состава жидкостей для вейпов. Тревожным сигналом станет обнаружение среди вещей необычных устройств: аккумуляторов специфической формы, тонких металлических контейнеров, испарителей или маленьких флаконов с жидкостями.
«Самое важное правило здесь — не паниковать и избегать агрессии», — рекомендует Маргарита Геннадьевна.
Если подозрения подтвердились, нужно сохранять спокойствие и конструктивно обсудить с подростком последствия курения. Следует привести объективные аргументы о вреде вейпов и постараться выяснить причины, по которым ребенок начал курить. Подготовленная статистика и факты помогут усилить позицию родителей.
Эффективной мерой может стать предложение альтернативных увлечений — спорта, хобби или совместных путешествий, которые отвлекут от опасной привычки. Главное — оказывать ребенку эмоциональную поддержку и помогать справиться с проблемой до развития стойкой зависимости.
