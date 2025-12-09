Никто не захотел купить усадьбу одного из первых самарских олигархов Звягина

Напомним, что Геннадий Звягин избирался депутатов в 1994, 1997 и 2002 годах. Также известно, что он был рыцарем Мальтийского ордена, а в усадьбе остался его портрет в рыцарских доспехах. Звягина не стало в 2020 году.