Никто не захотел купить усадьбу одного из первых самарских олигархов Звягина

В Самарской области не нашлось желающих купить усадьбу бывшего депутата, одного из первых олигархов губернии Геннадия Звягина. Напомним, что ее хотели продать за 27 миллионов рублей. Заявки принимали до 28 ноября.
Но на аукцион, который проводился на одной из торговых площадок, не подали ни одной заявки. Поэтому его признали несостоявшимся, следует из официального опубликования.
Напомним, что Геннадий Звягин избирался депутатов в 1994, 1997 и 2002 годах. Также известно, что он был рыцарем Мальтийского ордена, а в усадьбе остался его портрет в рыцарских доспехах. Звягина не стало в 2020 году.