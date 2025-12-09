С начала года в Ростове отремонтировали 78 тысяч квадратных метров дорог

С начала 2025 года в Ростове-на-Дону отремонтировали 78 тысяч квадратных метров дорог. Об этом после планерного совещания в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
На совещании с отчетом выступил директор департамента автодорог Денис Водопьянов. По словам чиновника, только за прошлую неделю в городе обновили 1,6 тысячи квадратных метров проезжей части, еще 2 тысячи квадратных метров должны привести в порядок в течение текущей недели.
Зимой дорожный ремонт продолжится. Также к этому моменту уже выбрали подрядчиков для выполнения работ с 1 января 2026 года.
По итогам отчета глава донской столицы Александр Скрябин обратил внимание на качество восстановительных работ на местах коммунальных разрытий.
— Претензионную работу ведем на постоянной основе, есть положительные сдвиги, но вместе с тем и остаются нарекания, связанные с несвоевременным благоустройством или качеством выполненных работ. Здесь нужно ужесточать подходы. Будем применять штрафные меры, — подчеркнул Александр Скрябин.
