Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня для противодействия Китаю

На фоне ухудшения отношений с Китаем Япония приступает к крупнейшему наращиванию военной мощи как минимум за последние 40 лет. На «линии фронта» оказался малонаселенный остров Йонагуни, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Йонагуни расположен в 110 километрах к востоку от Тайваня и является оконечностью архипелага Рюкю, простирающегося на север до основных островов Японии.

Токио вдоль всей цепи островов спешно возводит ракетные батареи, радарные вышки, склады боеприпасов и другие боевые объекты. Кроме того, Япония приступила к развертыванию крупных военных сил и средств на Кюсю, включая истребители F-35 и ракеты дальнего радиуса действия.

Кюсю — самый южный из четырех основных островов Японии. Она также расширяет на Кюсю десантную бригаду быстрого развертывания, своеобразный аналог Корпуса морской пехоты США.

На Йонагуни, согласно статье, строятся многоквартирные дома, в которых размещаются военнослужащие военной базы, созданной в 2016 году. Сейчас на острове находится 230 военнослужащих, в следующем году штат увеличится еще на 30 человек. По данным Bloomberg, они займутся развертыванием подразделения радиоэлектронной борьбы, а позднее — зенитных ракет.

Наращивание военной мощи вызвало бурные дебаты в парламенте Японии, отмечает агентство.

В ноябре глава оппозиционной Коммунистической партии Японии счел, что оборонные планы правительства предусматривают создание «ракетного архипелага».

Министр обороны Синдзиро Коидзуми отверг это описание, заявив, что Япония размещает свои вооруженные силы в соответствии с действиями других стран. В ходе недавнего визита на Йонагуни Коидзуми пояснил, что планы по размещению на острове ракет средней дальности класса «земля-воздух» направлены на снижение вероятности нападения на Японию.

Борьба за укрепление островов повышает ставки в нынешней размолвке между крупнейшими экономиками Азии.

В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с немецким коллегой Йоханном Вайдефулем заявил, что Японии как «стране, потерпевшей поражение» во Второй мировой войне следует быть более осторожной, пишет Bloomberg.

Если Япония будет играть вспомогательную роль в любой возглавляемой США обороне Тайваня, новое подразделение радиоэлектронной борьбы на Йонагуни может превратить остров в участника «цепочки принятия решений по уничтожению целей», предполагает издание. Это, как считает Франц-Стефан Гади, эксперт в области радиоэлектронной борьбы и младший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), сделает его «высокоприоритетной целью для скорейшего уничтожения» Китаем.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше