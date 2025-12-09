Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня для противодействия Китаю

На Йонагуни, согласно статье, строятся многоквартирные дома, в которых размещаются военнослужащие военной базы, созданной в 2016 году. Сейчас на острове находится 230 военнослужащих, в следующем году штат увеличится еще на 30 человек. По данным Bloomberg, они займутся развертыванием подразделения радиоэлектронной борьбы, а позднее — зенитных ракет.