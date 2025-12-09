Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня для противодействия Китаю

Йонагуни расположен в 110 километрах к востоку от Тайваня и является оконечностью архипелага Рюкю, простирающегося на север до основных островов Японии.
Кюсю — самый южный из четырех основных островов Японии. Она также расширяет на Кюсю десантную бригаду быстрого развертывания, своеобразный аналог Корпуса морской пехоты США.
На Йонагуни, согласно статье, строятся многоквартирные дома, в которых размещаются военнослужащие военной базы, созданной в 2016 году. Сейчас на острове находится 230 военнослужащих, в следующем году штат увеличится еще на 30 человек. По данным Bloomberg, они займутся развертыванием подразделения радиоэлектронной борьбы, а позднее — зенитных ракет.
Наращивание военной мощи вызвало бурные дебаты в парламенте Японии, отмечает агентство.
Министр обороны Синдзиро Коидзуми отверг это описание, заявив, что Япония размещает свои вооруженные силы в соответствии с действиями других стран. В ходе недавнего визита на Йонагуни Коидзуми пояснил, что планы по размещению на острове ракет средней дальности класса «земля-воздух» направлены на снижение вероятности нападения на Японию.
В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с немецким коллегой Йоханном Вайдефулем заявил, что Японии как «стране, потерпевшей поражение» во Второй мировой войне следует быть более осторожной, пишет Bloomberg.
Если Япония будет играть вспомогательную роль в любой возглавляемой США обороне Тайваня, новое подразделение радиоэлектронной борьбы на Йонагуни может превратить остров в участника «цепочки принятия решений по уничтожению целей», предполагает издание. Это, как считает Франц-Стефан Гади, эксперт в области радиоэлектронной борьбы и младший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), сделает его «высокоприоритетной целью для скорейшего уничтожения» Китаем.