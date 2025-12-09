Воронежскую УК оштрафовали на 200 тыс руб за шумный лифт

— Судебный пристав Ленинского района Воронежа вместе представителями экспертной организации неоднократно выходила для проверки выполнения требований. По результатам замеров эффективные меры для снижения шума так и не были приняты. В итоге судебный пристав составила протокол об административном правонарушении, а после рассмотрения дела суд оштрафовал управляющую компанию на 200 тыс рублей. И, конечно, организации придется позаботиться о шумоизоляции лифта, — сообщили в УФССП по Воронежской области.