Воронежскую УК оштрафовали на 200 тыс руб за шумный лифт

Воронежскую управляющую компанию оштрафовали на крупную сумму за неисполнение решения суда.
Разбирательство произошло из-за шумного лифта в многоквартирном доме на ул. 20-летия Октября. Пожаловался один из жильцов, чья квартира находится под техническим этажом, где располагается машинное отделение лифта. Мол, каждый раз его работа доставляет значительные неудобства горожанину.
Согласно результатам экспертизы, проведенной Центром гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, уровень шума в ночное время превышает нормативы. Суд обязал управляющую компанию в месячный срок устранить нарушение и обеспечить безопасные и безвредные условия проживания в квартире.
— Судебный пристав Ленинского района Воронежа вместе представителями экспертной организации неоднократно выходила для проверки выполнения требований. По результатам замеров эффективные меры для снижения шума так и не были приняты. В итоге судебный пристав составила протокол об административном правонарушении, а после рассмотрения дела суд оштрафовал управляющую компанию на 200 тыс рублей. И, конечно, организации придется позаботиться о шумоизоляции лифта, — сообщили в УФССП по Воронежской области.